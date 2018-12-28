В Смоленске погиб мужчина, выпав из машины

СЕГОДНЯ 08:55 2018-12-28T08:57:11+03:00

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Мужчина погиб в Смоленске во время движения автомобиля, сообщила «КП-Смоленск» начальник пресс-службы УМВД России по Смоленской области Наталья Гуреева. Страшное ДТП произошло в 19.30 27 декабря на окружной дороге.

Подписчики группы drive2_smolensk ВКонтакте в девятом часу вечера написали, что на дороге долгое время лежало тело человека, накрытое одеялом. Рядом стояли несколько машин ДПС и два гражданских автомобиля. Позднее в соцсетях сообщат, что на месте трагедии были Nissan Qashqai и Daewoo Nexia.

Сотрудники отдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Смоленской области сообщают, что погибший 30-летний мужчина был пассажиром Daewoo Nexia, за рулем которого сидел 22-летний водитель. Он ехал в сторону Гнездова на заднем сиденье машины. В какой-то момент дверь легковушки открылась и мужчина упал на проезжую часть. Смерть мужчины наступила мгновенно.

По факту случившегося проводится проверка.