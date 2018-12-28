В Смоленской области горел автомобиль
ЧП произошло в Вязьме 28 декабря около половины второго ночи
ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Автомобиль Audi A6 1999 года выпуска горел ночью 28 декабря в Вязьме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
Информация о ЧП поступила около половины второго ночи. На место пожара оперативно выехали огнеборцы 2 пожарно-спасательной части города Вязьмы.
К счастью, автомобиль не пострадал: жители города увидели огонь и закидали дымящийся моторный отсек снегом.
Предварительной причиной возгорания специалисты называют неисправность узлов механизма машины.