2018-12-28T09:12:11+03:00
Происшествия

В Смоленской области горел автомобиль

ЧП произошло в Вязьме 28 декабря около половины второго ночи
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Автомобиль Audi A6 1999 года выпуска горел ночью 28 декабря в Вязьме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

Информация о ЧП поступила около половины второго ночи. На место пожара оперативно выехали огнеборцы 2 пожарно-спасательной части города Вязьмы.

К счастью, автомобиль не пострадал: жители города увидели огонь и закидали дымящийся моторный отсек снегом.

Предварительной причиной возгорания специалисты называют неисправность узлов механизма машины.

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