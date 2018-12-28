«Квадра» обещает вернуть тепло и воду в квартиры смолян в течение дня
«Квадра» обещает вернуть тепло и воду в квартиры смолян в течение дня, сообщила «КП-Смоленск» пресс-секретарь филиала компании Елена Тарасенко. В скором времени параметры Ленинском и Промышленном районе будут доведены до нормы.
В настоящее время теплоэнергетики продолжают работы на участке, который дал течь. Выяснилось, что он находится в районе улицы Соболева. Полностью без воды и тепла, по данным представителя компании, находятся два жилых дома (№№22, 23) и два соцобъекта, расположенных на улице.
Управляющий директор филиала Андрей Кулаев, заявил, что ЧП на сетях произошло ночью 28 декабря. Место повреждения локализовано, параметры теплосети в ближайшее время будут восстановлены, – заверил руководитель компании.