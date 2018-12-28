СЕГОДНЯ 12:52 2018-12-28T12:52:03+03:00

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Два автомобиля столкнулись на улице Нормандия-Неман: из-за ДТП в центре Смоленска образуется пробка, сообщил подписчик группы drive2_smolensk ВКонтакте.

Авария произошла в районе полудня 28 декабря недалеко от фабрики «Шарм». О том, сколько машин не поделили дорогу – две или три – не сообщается. Известно лишь, что транспорт занимает чуть ли не полдороги и сильно мешает проезду.

Ранее «КП-Смоленск» сообщал о еще одном ДТП. В страшной аварии погиб 30-летний мужчина. Он на скорости выпал из салона автомобиля. Полученные травмы казались смертельными.