Смоленские налоговики меняют график работы
Завтра, 29 декабря, у жителей региона последний день, чтобы погасить свои долги
Смоленские налоговики меняют график работы. ФОТО: УФНС России по Смоленской области
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Смоленские налоговики меняют график работы в связи с предстоящими праздниками. Последний рабочий день уходящего года у работников службы – 29 декабря. Отделения открыты с 9.00 до 17.00. Далее все офисы УФНС России по Смоленской области будут закрыты до 8 января 2019 года. Прием людей начнется только с 9 января.
Если у кого-то из смолян остались непогашенными имущественные налоги, чтобы рассчитаться по долгам, им придется поторопиться.
- Непогашенные платежи сулят неприятности в ближайшем будущем и могут изменить планы в наступающем году, - напоминают специалисты отдела урегулирования задолженности.