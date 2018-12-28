Смолянка обманом получила кредит в 440 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 14:02 2018-12-28T14:02:48+03:00

48-летняя жительница Угры представила в банк ложные сведения о месте работы и уровне дохода

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Смолянка обманула банк, сообщив неправду о своем месте работе и сумме заработка, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Кредитная организация поверила и выдала ей кредит в 440 тыс. рублей.

Правда вскрылась после того, как в полицию поступил сигнал от кредитной организации, что их клиентка не платит по кредиту. Участковый задержал женщину и допросил. Смолянка призналась в том, что представила в банк подложные документы.

Теперь за «Мошенничество в сфере кредитования» ей грозит арест на срок до четырех месяцев.