2018-12-28T16:47:16+03:00
Общество

Смоленские школы пополнились новыми автобусами

Девять машин отправились в Вяземский, Дорогобужский, Ершичский, Монастырщинский, Починковский, Смоленский, Угранский и Шумячский районы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленским школам накануне нового года подарили новые автобусы: девять машин отправились в Вяземский, Дорогобужский, Ершичский, Монастырщинский, Починковский, Смоленский, Угранский и Шумячский районы, сообщает пресс-служба администрации Смоленской области. Счастливыми обладателями транспорта стали Первомайская, Краснооктябрьская, Новомихайловская, Всходская, Вязьма-Брянская, Ершичская, Пригорская, Озерищенская средние школы, а также МБОУ СШ №2 города Починка.

Автобусы соответствуют всем требованиям безопасности и комфортны для перевозки детей. В салоне машин, оборудованных системой навигации ГЛОНАСС, могут удобно расположиться 11, 16 и 22 ученика.

Всего автопарк школ состоит из 190 автобусов.

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