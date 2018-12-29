Житель Сафоново из ненависти сжег баню знакомого

СЕГОДНЯ 06:37 2018-12-29T06:37:55+03:00

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57-летний житель Сафоново сжег баню соседа. Инцидент произошел накануне нового года в одном из нанесенных пунктов Починковского района.

По словам сотрудников пресс-службы УМВД России по Смоленской области, деревянная баня сгорела моментально. К счастью, обошлось без пострадавших.

Опросив свидетелей, полицейские выяснили, что поджечь баню мог 57-летний житель Сафоново. Мужчине не стал упираться и во всем сознался. На преступление шел умышленно, сказал задержанный, из-за давней неприязни к хозяину имущества.

За «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» смолянину грозит до пяти лет тюрьмы.

Сумма материального ущерба составила 50 тысяч рублей.