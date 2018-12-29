2018-12-29T06:37:55+03:00
Происшествия

Житель Сафоново из ненависти сжег баню знакомого

57-летний смолянин пошел на преступление осознанно
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
57-летний житель Сафоново сжег баню соседа. ФОТО: pixabay.com57-летний житель Сафоново сжег баню соседа. ФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:

57-летний житель Сафоново сжег баню соседа. Инцидент произошел накануне нового года в одном из нанесенных пунктов Починковского района.

По словам сотрудников пресс-службы УМВД России по Смоленской области, деревянная баня сгорела моментально. К счастью, обошлось без пострадавших.

Опросив свидетелей, полицейские выяснили, что поджечь баню мог 57-летний житель Сафоново. Мужчине не стал упираться и во всем сознался. На преступление шел умышленно, сказал задержанный, из-за давней неприязни к хозяину имущества.

За «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» смолянину грозит до пяти лет тюрьмы.

Сумма материального ущерба составила 50 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Смоленска стали дольше жить
Смоляне увидят уникальные экспонаты 130-летней давности
Смоленские школы пополнились новыми автобусами
Смолянка обманом получила кредит в 440 тыс. рублей
Смоленские налоговики меняют график работы
Из-за ДТП в центре Смоленска образуется пробка
«Квадра» обещает вернуть тепло и воду в квартиры смолян в течение дня
В Смоленской области горел автомобиль
В Смоленске погиб мужчина, выпав из машины
В Смоленске двое мужчин пожили в чужом доме и обворовали его
Смолян оставили без тепла и горячей воды
Туристам в Смоленске предлагают послушать «Народный аудиогид»
Смолянин обокрал соседа по даче на 240 тыс. рублей
Места для запуска новогодних фейерверков в Смоленске оградят лентами
В Смоленске перенастроили светофор на «Шарме»
Работникам «Дельфина» в Смоленске задолжали 1,45 млн рублей
Смолянин оскорбил полицейского
На Витебском шоссе в Смоленске произошло крупное ДТП