Смоляне увидят уникальные экспонаты 130-летней давности

СЕГОДНЯ 06:49 2018-12-29T06:49:35+03:00

Горожан и гостей города приглашают принять участие в акции «Единый билет в 130-лет»

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Смоляне увидят экспонаты 130-летней давности. Накануне новогодних праздников сотрудники Смоленского музея-заповедника проводят интересную акцию: 29 и 30 декабря все желающие смогут посетить все отделы учреждения по «единому билету», сообщает smolensk-museum.ru.

Акция распространяется только в день ее проведения.

Увидеть уникальную коллекцию музея-заповедника можно всего за 200 рублей.