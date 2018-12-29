Смоляне увидят уникальные экспонаты 130-летней давности
Горожан и гостей города приглашают принять участие в акции «Единый билет в 130-лет»
Смоляне увидят уникальные экспонаты 130-летней давности. ФОТО: smolensk-museum.ru
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Смоляне увидят экспонаты 130-летней давности. Накануне новогодних праздников сотрудники Смоленского музея-заповедника проводят интересную акцию: 29 и 30 декабря все желающие смогут посетить все отделы учреждения по «единому билету», сообщает smolensk-museum.ru.
Акция распространяется только в день ее проведения.
Увидеть уникальную коллекцию музея-заповедника можно всего за 200 рублей.