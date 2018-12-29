СЕГОДНЯ 07:20 2018-12-29T07:20:20+03:00

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Жители Смоленска стали дольше жить: в регионе снижается показатель общей смертности населения, сообщает пресс-служба обладминистрации. С января по октябрь 2018 года по сравнению с аналогичным годом он снизился на 1,3 процента.

Также известно, где живут дольше всех. Лидерами стали Гагаринский, Кардымовский, Смоленский, Сычевский районы, города Смоленск и Десногорск. В этих муниципальных образованиях уровень смертности ниже, чем в среднем по области.

По статистике, чаще всего жители региона уходят из жизни не по состоянию здоровья, а становятся жертвами происшествий. На первом месте – ДТП. Но их, к слову, за последние шесть лет стало значительно меньше – на 26 процентов.