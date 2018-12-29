2018-12-29T07:40:34+03:00
Происшествия

BMW с ребенком в салоне влетела в щит в Смоленске

ДТП произошло в районе 19.00 28 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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BMW с ребенком в салоне влетела в щит в Смоленске. ФОТО: drive2_smolenskBMW с ребенком в салоне влетела в щит в Смоленске. ФОТО: drive2_smolensk
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BMW с ребенком в салоне влетела в билборд в результате ДТП на улице Шевченко в Смоленске, сообщил подписчик группы drive2_smolensk ВКонтакте.

В районе 19.00 28 декабря у заправки «Нефтика» дорогу не поделили BMW и Renault LOGAN . Очевидцы случившегося сообщают, что водитель Renault «подрезал» BMW.

- Мы были свидетелями ДТП, сразу подъехали помочь. Вызывали ГАИ. В «БМВ» был ребёнок. Жалко пожилого мужчину на «Логане». По правилам он хоть и не прав, но на такой скорости в него влетела «БМВ», если б так не гнал (с ребёнком в машине), то по любому успел бы притормозить, объехать, не говоря о том, что из вежливости можно было пропустить. – написала в группе свидетель ДТП.

BMW с ребенком в салоне влетела в щит в Смоленске. ФОТО: drive2_smolensk

BMW с ребенком в салоне влетела в щит в Смоленске. ФОТО: drive2_smolensk

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