40 тонн шпика и скумбрии задержали на Смоленщине

СЕГОДНЯ 09:02 2018-12-29T09:02:35+03:00

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Почти 40 тонн шпика из Польши и скумбрии из Норвегии остановили для проверки на Смоленщине. Груз ехал в Узбекистан, рассказали «КП» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

- Согласно требованиям ввозить в Россию товары европейского происхождения подобным образом нельзя. Машины должны проезжать через специальные пропускные пункты, находящиеся на внешних границах ЕЭС, - пояснили в ведомстве.

Также проверка показала, что на шпик не было ветеринарного сертификата. Рыбу и сало вернули отправителю.