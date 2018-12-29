2018-12-29T09:02:35+03:00
Общество

40 тонн шпика и скумбрии задержали на Смоленщине

Продукция следовала из Европы в Узбекистан
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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40 тонн шпика и скумбрии задержали на Смоленщине. ФОТО: pixabay.com40 тонн шпика и скумбрии задержали на Смоленщине. ФОТО: pixabay.com
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Почти 40 тонн шпика из Польши и скумбрии из Норвегии остановили для проверки на Смоленщине. Груз ехал в Узбекистан, рассказали «КП» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

- Согласно требованиям ввозить в Россию товары европейского происхождения подобным образом нельзя. Машины должны проезжать через специальные пропускные пункты, находящиеся на внешних границах ЕЭС, - пояснили в ведомстве.

Также проверка показала, что на шпик не было ветеринарного сертификата. Рыбу и сало вернули отправителю.

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