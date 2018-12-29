Смолянам вернули тепло и горячую воду

СЕГОДНЯ 09:31 2018-12-29T09:31:57+03:00

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Жителям Промышленного и Ленинского районов Смоленска вернули тепло и горячую воду. Сегодня ночью коммунальщики закончили все работы на сетях.

В пресс-службе филиала компании говорят, что теплоснабжение всех потребителей восстановлено.

Напомним, на сетях «Квадры» ночью 28 декабря произошло ЧП. В результате два района Смоленска были обезвожены и согревали квартиры с помощью обогревателей. В образовательных учреждениях были приостановлены занятия.