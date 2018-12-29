2018-12-29T09:41:14+03:00
Общество

Со смоленскими школьниками провели более 60 уроков безопасности

Заинтересовать детей помогли истории и познавательные видеоролики
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Со смоленскими школьниками провели более 60 уроков безопасности. ФОТО: МЖД.Со смоленскими школьниками провели более 60 уроков безопасности. ФОТО: МЖД.
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В рамках акции по безопасности смоленские железнодорожники провели профилактическую работу, направленную на предотвращение и снижение количества несчастных случаев с людьми на объектах железнодорожного транспорта. Мероприятие проходило на полигоне Московской железной дороги накануне новогодних каникул – с 17 по 28 декабря, сообщает пресс-служба МЖД.

За этот период специалисты железной дороги совместно с работниками органов внутренних дел на транспорте провели 38 рейдов, в результате которых задержали 16 нарушителей правил безопасности на железной дороге.

ФОТО: МЖД.

ФОТО: МЖД.

Особое внимание уделялось работе с детьми и подростками. В школы, расположенные рядом с железной дорогой, были направлены 28 информационных писем с правилами безопасности на железнодорожном транспорте, а также более 800 тематических памяток и брошюр. В ходе акции работники столичной магистрали вместе с педагогами провели свыше 60 разъяснительных лекций-бесед со школьниками, продемонстрировали ребятам специальные видеоролики. Железнодорожники напомнили учащимся, что переходить пути можно только в специально установленных местах, при этом не отвлекаться на гаджеты. Это особенно важно в период зимних каникул, когда у детей появляется больше свободного времени, которое они проводят на улице часто без присмотра взрослых.

Московская железная дорога напоминает пассажирам и пешеходам о необходимости неукоснительно о соблюдать правила безопасного поведения на железной дороге. Нарушение этих правил опасно для здоровья и жизни.

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