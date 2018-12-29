2018-12-29T11:10:09+03:00
Происшествия

Бывший московский полицейский охотился в Смоленске без лицензии

Отстрел благородного оленя закончился для него штрафом
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Бывший московский полицейский охотился в Смоленске без лицензии. ФОТО: pixabay.comБывший московский полицейский охотился в Смоленске без лицензии. ФОТО: pixabay.com
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Бывший московский полицейский охотился в Смоленске без лицензии. В один из дней - 13 мая 2018 года - он убил благородного оленя, во время чего и был задержан.

По словам старшего помощника прокурора области по взаимодействию со СМИ Александра Боровикова, пенсионер за незаконную охоту был оштрафован на 280 тысяч рублей. Но уголовное дело в отношении бывшего полицейского прекратили: ранее охотник, раскаявшись, попытался загладить свою вину и выплатил всю сумму нанесенного им ущерба.

Оружие с прицелом изъято и передано в доход государства.

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