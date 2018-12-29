Смолянам угрожают огромные сосульки
Смолянам угрожают огромные сосульки: в соцсетях появились снимки огромных сосулек, свисающих с крыши на территории детского сада «Загадка», расположенного на улице Рыленкова.
В паблике «Жалобная книга. Смоленск» социальной сети «ВКонтакте» люди пишут, что здание огорожено предупредительной лентой. Однако вряд ли она сможет уберечь от возможной трагедии.
ФОТО: ВКонтакте.
В последнее время жители областного центра стали чаще сообщать о коммунальных проблемах в городе. В начале недели люди жаловались на снежную кашу, которая скрывала скользкий лед. В одном из дворов женщина сломана шейку бедра. Теперь на смену неубранным сугробам во дворах из-за перепадов температур появилась новая напасть.