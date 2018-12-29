СЕГОДНЯ 12:23 2018-12-29T12:24:14+03:00

Горожане пожаловались на ледяные глыбы в детском садике на Рыленкова

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Смолянам угрожают огромные сосульки: в соцсетях появились снимки огромных сосулек, свисающих с крыши на территории детского сада «Загадка», расположенного на улице Рыленкова.

В паблике «Жалобная книга. Смоленск» социальной сети «ВКонтакте» люди пишут, что здание огорожено предупредительной лентой. Однако вряд ли она сможет уберечь от возможной трагедии.

ФОТО: ВКонтакте.

В последнее время жители областного центра стали чаще сообщать о коммунальных проблемах в городе. В начале недели люди жаловались на снежную кашу, которая скрывала скользкий лед. В одном из дворов женщина сломана шейку бедра. Теперь на смену неубранным сугробам во дворах из-за перепадов температур появилась новая напасть.