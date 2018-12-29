2018-12-29T12:24:14+03:00
Общество

Смолянам угрожают огромные сосульки

Горожане пожаловались на ледяные глыбы в детском садике на Рыленкова
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Смолянам угрожают огромные сосульки. ФОТО: pixabay.comСмолянам угрожают огромные сосульки. ФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:

Смолянам угрожают огромные сосульки: в соцсетях появились снимки огромных сосулек, свисающих с крыши на территории детского сада «Загадка», расположенного на улице Рыленкова.

В паблике «Жалобная книга. Смоленск» социальной сети «ВКонтакте» люди пишут, что здание огорожено предупредительной лентой. Однако вряд ли она сможет уберечь от возможной трагедии.

ФОТО: ВКонтакте.

ФОТО: ВКонтакте.

В последнее время жители областного центра стали чаще сообщать о коммунальных проблемах в городе. В начале недели люди жаловались на снежную кашу, которая скрывала скользкий лед. В одном из дворов женщина сломана шейку бедра. Теперь на смену неубранным сугробам во дворах из-за перепадов температур появилась новая напасть.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бывший московский полицейский охотился в Смоленске без лицензии
Со смоленскими школьниками провели более 60 уроков безопасности
Смолянам вернули тепло и горячую воду
40 тонн шпика и скумбрии задержали на Смоленщине
BMW с ребенком в салоне влетела в щит в Смоленске
Жители Смоленска стали дольше жить
Смоляне увидят уникальные экспонаты 130-летней давности
Житель Сафоново из ненависти сжег баню знакомого
Смоленские школы пополнились новыми автобусами
Смолянка обманом получила кредит в 440 тыс. рублей
Смоленские налоговики меняют график работы
Из-за ДТП в центре Смоленска образуется пробка
«Квадра» обещает вернуть тепло и воду в квартиры смолян в течение дня
В Смоленской области горел автомобиль
В Смоленске погиб мужчина, выпав из машины
В Смоленске двое мужчин пожили в чужом доме и обворовали его
Смолян оставили без тепла и горячей воды
Туристам в Смоленске предлагают послушать «Народный аудиогид»
Смолянин обокрал соседа по даче на 240 тыс. рублей
Места для запуска новогодних фейерверков в Смоленске оградят лентами
В Смоленске перенастроили светофор на «Шарме»
Работникам «Дельфина» в Смоленске задолжали 1,45 млн рублей
Смолянин оскорбил полицейского
На Витебском шоссе в Смоленске произошло крупное ДТП