Смолянке сломал челюсть ее знакомый
Женщина поругалась с молодым человеком после застолья
ФОТО: pixabay.com
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Смолянке сломал челюсть ее знакомый, которого она пригласила к себе домой. Женщина решила выпить со своим приятелем, но беседа закончилась рукоприкладством.
По словам сотрудников пресс-службы областного УМВД, сначала пара стала просто ругаться, а потом молодой человек ударил женщине по лицу и ушел. С нестерпимой болью смолянка обратилась к врачам. Медики диагностировали у пострадавший перелом челюсти.
Полицейские разыскали обидчика. 22-летний молодой человек не стал отрицать, что ударил знакомую.
За умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью смолянину грозит три года тюрьмы.