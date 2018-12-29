2018-12-29T15:06:23+03:00
Происшествия

Смолянке сломал челюсть ее знакомый

Женщина поругалась с молодым человеком после застолья
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Смолянке сломал челюсть ее знакомый, которого она пригласила к себе домой. Женщина решила выпить со своим приятелем, но беседа закончилась рукоприкладством.

По словам сотрудников пресс-службы областного УМВД, сначала пара стала просто ругаться, а потом молодой человек ударил женщине по лицу и ушел. С нестерпимой болью смолянка обратилась к врачам. Медики диагностировали у пострадавший перелом челюсти.

Полицейские разыскали обидчика. 22-летний молодой человек не стал отрицать, что ударил знакомую.

За умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью смолянину грозит три года тюрьмы.

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