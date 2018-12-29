Смоленские кофе появился в крупных супермаркетах
Продукт можно встретить на полках «Пятерочки» и «Перекрестка»
Смоленские кофе появился в крупных супермаркетах. ФОТО: pixabay.com
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Смоленские кофе «Лалибелла Кофе» можно встретить в крупных супермаркетах: теперь продукт представлен в «Пятерочке» и «Перекрестке», сообщает департамент инвестиционного развития региона.
Известно, что в марте следующего года закончится пробный период, и продукт можно будет приобрести в любом магазине группы в ЦФО.
Завод по производству кофе появился в Смоленске в 2013 году. Новый продукт сразу же пришел по вкусу гурманам. Бодрящий напиток можно встретить в местах общепита и на различных выставках.