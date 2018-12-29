Смоленские кофе появился в крупных супермаркетах

СЕГОДНЯ 15:29 2018-12-29T15:29:22+03:00

Продукт можно встретить на полках «Пятерочки» и «Перекрестка»

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Смоленские кофе «Лалибелла Кофе» можно встретить в крупных супермаркетах: теперь продукт представлен в «Пятерочке» и «Перекрестке», сообщает департамент инвестиционного развития региона.

Известно, что в марте следующего года закончится пробный период, и продукт можно будет приобрести в любом магазине группы в ЦФО.

Завод по производству кофе появился в Смоленске в 2013 году. Новый продукт сразу же пришел по вкусу гурманам. Бодрящий напиток можно встретить в местах общепита и на различных выставках.