2018-12-29T15:55:16+03:00
Происшествия

Трое студентов побили и ограбили смолянина

Неизвестные сбили мужчину с ног и били по голове
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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С учетом признания своей вины, задержанным грозит за грабеж до семи лет тюрьмы. ФОТО: pixabay.comС учетом признания своей вины, задержанным грозит за грабеж до семи лет тюрьмы. ФОТО: pixabay.com
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Трое студентов сильно побили и ограбили смолянина. Инцидент произошел в Вяземском районе, рассказали smol.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД.

Мужчину сбили с ног и били по голове поздно ночью, когда он возвращался домой. Перед тем как убежать, молодые люди забрали паспорт, сотовый телефон и банковскую карту.

Найти нападавших помогли камеры видеонаблюдения. Техника зафиксировала момент избиения. Позднее оперативники установили личность первого нападавшего. Им оказался 20-летний житель Архангельской области. Молодой человек уже попадался полицейским: некоторое время назад он проходил подозреваемым по имущественному преступлению.

Вскоре задержали остальных нападавших. Ими оказались 17-летние жители Подмосковья. Все трое – студенты одного из учреждений среднего специального образования в Вязьме.

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