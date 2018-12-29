2018-12-29T16:53:52+03:00
Недвижимость

С 1 января в Смоленской области вырастут тарифы на коммуналку

А летом будет новое повышение
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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С 1 января в Смоленской области вырастут тарифы на коммуналку. ФОТО: pixabay.comС 1 января в Смоленской области вырастут тарифы на коммуналку. ФОТО: pixabay.com
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Рост коммунальных платежей пройдет в два этапа – с 1 января и 1 июля. В первом полугодии 2019 года тарифы вырастут на 1,7%, сообщили smol.kp.ru в администрации Смоленской области. Подорожает газ, свет, холодная и горячая вода, отопление и водоотведение.

Также с нового года в счетах появится новая строка расходов – «Сбор, вывоз и утилизация ТКО». Напомним, региональным оператором по обращению с ТКО в Смоленской области стало АО «Спецавтохозяйство». Теперь жители региона будут платить не за квадратный метр общей площади жилого помещения, а за количество прописанных в квартире человек. Если нет никого, счет выставят собственнику жилья.

Насколько «потяжелеет» квитанция жители региона увидят по традиции в первых числах февраля, когда почтовики бросят в ящики квитанции за услуги, потребленные в январе.

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