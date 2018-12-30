Автомобилист ответит за парковку на детской площадке в Смоленске

СЕГОДНЯ 09:30 2018-12-30T09:30:11+03:00

Автомобилист нарушил правила благоустройства, припарковав свой автомобиль на детской площадке в одном из дворов по Краснинскому шоссе. ФОТО: 67.мвд.рф

Житель областного центра сфотографировал нарушение со стороны автомобилиста, оставившего машину на детской зоне в одном из дворов по Краснинскому шоссе

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Автомобилист нарушил правила благоустройства, припарковав свой автомобиль на детской площадке в одном из дворов по Краснинскому шоссе, рассказали сотрудники пресс-службы УМВД России по Смоленской области.

Одиноко стоящую среди качелей и горок машину увидел местный житель и сообщил о вопиющем случае в полицию. Вместе с сообщением неравнодушный горожанин приложил снимки и подробно описал ситуацию.

- Полицейские проверили сообщение. Факт нарушения подтвердился. Наказание собственнику машину определит администрация Ленинского района, - отметили в ведомстве.