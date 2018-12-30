Почта в Смоленске изменила режим работы

СЕГОДНЯ 10:04 2018-12-30T10:04:44+03:00

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Почта России накануне Нового года изменила режим работы, сообщили сотрудники службы.

Сегодня, 30 декабря все отделения работают по установленному режиму, а 31-го – по графику субботы, но главный почтамт - с 9.00 до 18.00.

1, 2 и 7 января 2019 года сотрудники Почты, в том числе почтальоны, не выйдут на работу. А 3, 4, 5, 6 и 8 января 2019 года вернутся к обычным трудовым будням.

Узнать режим работы конкретного отделения можно через мобильное приложение Почты России. Оно доступно для всех владельцев сотовых телефонов, работающих на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.