Почта в Смоленске изменила режим работы
Отделения связи работают по новогоднему графику
Почта в Смоленске изменила режим работы. ФОТО: pochta.ru
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Почта России накануне Нового года изменила режим работы, сообщили сотрудники службы.
Сегодня, 30 декабря все отделения работают по установленному режиму, а 31-го – по графику субботы, но главный почтамт - с 9.00 до 18.00.
1, 2 и 7 января 2019 года сотрудники Почты, в том числе почтальоны, не выйдут на работу. А 3, 4, 5, 6 и 8 января 2019 года вернутся к обычным трудовым будням.
Узнать режим работы конкретного отделения можно через мобильное приложение Почты России. Оно доступно для всех владельцев сотовых телефонов, работающих на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.