Фура спасла автомобилиста в Смоленской области
Водитель автопоезда «Магнит» помог вытащить легковой автомобиль, который съехал в кювет за 120 км от города, сообщил подписчик группы drive2_smolensk ВКонтакте.
drive2_smolensk ВКонтакте.
Автомобилист рассказал, что ехал в город и увидел на трассе машину в кювете. Вместе с пострадавшим водителем они пытались найти трактор, который помог бы вытащить авто из кювета, но поиски не увенчались успехом. Жертве ДТП пытались помочь и другие водители на полноприводных машинах, но мощности их транспортных средств не хватало. Вытащить автомобиль смог водитель автопоезда: фура с легкостью подцепила легковушку и вытащила на трассу.
- Уважение таким водителям, - написали подписчики группы drive2_smolensk ВКонтакте.