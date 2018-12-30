Фура спасла автомобилиста в Смоленской области

30 Дек. 23:14 2018-12-30T23:15:04+03:00

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Водитель автопоезда «Магнит» помог вытащить легковой автомобиль, который съехал в кювет за 120 км от города, сообщил подписчик группы drive2_smolensk ВКонтакте.

drive2_smolensk ВКонтакте.

Автомобилист рассказал, что ехал в город и увидел на трассе машину в кювете. Вместе с пострадавшим водителем они пытались найти трактор, который помог бы вытащить авто из кювета, но поиски не увенчались успехом. Жертве ДТП пытались помочь и другие водители на полноприводных машинах, но мощности их транспортных средств не хватало. Вытащить автомобиль смог водитель автопоезда: фура с легкостью подцепила легковушку и вытащила на трассу.

- Уважение таким водителям, - написали подписчики группы drive2_smolensk ВКонтакте.