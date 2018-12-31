2018-12-31T09:08:24+03:00
Общество

Смоляне пожаловались на горы мусора накануне праздников

Жители Сортировки негодуют по поводу несвоевременной уборки контейнеров
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоляне пожаловались на горы мусора накануне праздников. ФОТО: black.smolensk ВКонтакте.Смоляне пожаловались на горы мусора накануне праздников. ФОТО: black.smolensk ВКонтакте.
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Жители микрорайона Сортировка пожаловались на горы мусора, которые ежедневно образуются у мусорных контейнеров в жилом районе.

- В ЧС коммунальные службы. Новый Год в самом разгаре. Сортировка, - написал автор снимка в паблике black.smolensk ВКонтакте. На фото видно как шесть мусорных контейнеров переполнились бытовыми отходами.

Местные жители сообщают, что так выглядит не одна мусорка в микрорайоне, а коммунальные службы не реагируют. По словам смолян, проблемы с вывозом ТБО возникли больше месяца назад.

Подписчики гадают, что будет после новогодних праздников.

Напомним, регоператором по обращению с ТКО в Смоленской области стало АО «Спецавтохозяйство». С 1 января 2019 года изменится порядок начисления платы за услугу. Также с нового года вырастут тарифы на ЖКУ.

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