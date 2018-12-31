Смоленский лыжник найден целым и невредимым

СЕГОДНЯ 14:25 2018-12-31T14:25:15+03:00

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71-летний пенсионер из Ярцево обнаружен целым и невредимым, сообщают добровольцы. В настоящий момент смолянин находится дома.

Ранее отмечалось, что пенсионер ушел из дома на лыжах, но, видимо, не рассчитал маршрут и заблудился. О деталях поисков ПСО «Сальвар» не сообщает. Известно лишь, что заблудившийся сам позвонил домой и сообщил, что не знает куда идти. Через час человек был найден.

Ранее в областном центре искали двух мальчишек. Ребята, взяв с собой ватрушку, ушли в неизвестном направлении. К счастью, их поиски не затянулись: ребят нашли в тот же день.