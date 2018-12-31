Смолян предупреждают о «ледяной угрозе»
Смоляне предупреждают друга о большом количестве ледяных глыб, которые выросли на крышах домов в областном центре, сообщает паблик black.smolensk соцсети ВКонтакте.
- Сегодня прямо на моих глазах свалилась небольшая глыба снега на крыльцо кафе «Прага» на Николаева. Мимо шел мужчина, ему только рикошетом немного досталось. Лишь напугался, - написал участник группы.
Горожане обращают внимание, что сосулек на крышах образовалось очень много, и советуют перед тем, как заходить в магазин или подъезд, посмотреть вверх. Ведь козырьки есть не во всех зданиях.
Ранее смоляне жаловались на огромные ледяные глыбы, выросшие на здании детского сада.