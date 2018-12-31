2018-12-31T14:56:26+03:00
Общество

Смолян предупреждают о «ледяной угрозе»

Горожанам советуют смотреть вверх перед тем, как идти рядом с домом
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолян предупреждают о «ледяной угрозе».Смолян предупреждают о «ледяной угрозе».Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоляне предупреждают друга о большом количестве ледяных глыб, которые выросли на крышах домов в областном центре, сообщает паблик black.smolensk соцсети ВКонтакте.

- Сегодня прямо на моих глазах свалилась небольшая глыба снега на крыльцо кафе «Прага» на Николаева. Мимо шел мужчина, ему только рикошетом немного досталось. Лишь напугался, - написал участник группы.

Горожане обращают внимание, что сосулек на крышах образовалось очень много, и советуют перед тем, как заходить в магазин или подъезд, посмотреть вверх. Ведь козырьки есть не во всех зданиях.

Ранее смоляне жаловались на огромные ледяные глыбы, выросшие на здании детского сада.

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