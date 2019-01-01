В Смоленской области сгорел жилой дом
ЧП произошло за пять минут до нового года в Демидовском районе
В Смоленской области сгорел жилой дом. ФОТО: 67.mchs.gov.ru
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В Демидовском районе сгорел жилой дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Здание загорелось за пять минут до нового года – в 23.55 31 декабря – в населенном пункте Жичицы. По сигналу на место происшествия выехали две автоцистерны ПСЧ № 23 и пять человек личного состава.
– По прибытии информация подтвердилась, горел деревянный жилой дом, – рассказали в пресс-службе ведомства – Строение размером 9х5 м уничтожено полностью.
К счастью, в ЧП никто не пострадал. Причина и нанесенный ущерб устанавливаются.