В Смоленске снесут три продовольственных павильона
Речь идет о трех ларьках на проспекте Строителей
В Смоленске снесут три продовольственных павильона. ФОТО: pixabay.com
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Три продовольственных павильона намерены снести в Смоленске до 18 января, сообщает пресс-служба городской администрации.
Речь идет о ларьках, где торгуют конфетами, шаурмой и фруктами и овощами. Торговые точки установлены в районе дома №12 по проспекту Строителей.
Городская администрации просит владельцев павильонов убрать вышеуказанные объекты до середины января, в противном случае это сделают городские службы.