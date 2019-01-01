1 Янв. 2019 2019-01-01T06:03:27+03:00

В Смоленске снесут три продовольственных павильона. ФОТО: pixabay.com

Речь идет о трех ларьках на проспекте Строителей

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Три продовольственных павильона намерены снести в Смоленске до 18 января, сообщает пресс-служба городской администрации.

Речь идет о ларьках, где торгуют конфетами, шаурмой и фруктами и овощами. Торговые точки установлены в районе дома №12 по проспекту Строителей.

Городская администрации просит владельцев павильонов убрать вышеуказанные объекты до середины января, в противном случае это сделают городские службы.