Ленинский район Смоленска оставят без тепла и воды
2 января «Квадра» будет ремонтировать ветхий участок теплосети
Ленинский район Смоленска оставят без тепла и воды. ФОТО: vk.comФото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Отопления и горячей воды не будет в ряде домов в Ленинского района Смоленска 2 января, сообщает пресс-служба филиала компании «Квадра». Теплоэнергетики намерены отремонтировать ветхий участок теплосети, который находится на улице Козлова.
В связи с этим по 18 адресам будут отсутствовать блага цивилизации.
Адреса, по которым будет отсутствовать отопление и горячая вода. ФОТО: vk.com
Отключать теплоноситель собираются в 08.00. О сроках окончания работ не сообщается.
Ранее в областном центре больше суток не было тепла и горячей воды в ряде домов Промышленного и Ленинского районов.