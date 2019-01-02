2 Янв. 2019 2019-01-02T11:29:41+03:00

Поход смолянина в баню едва не закончился страшной трагедией. ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.

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Страшной трагедией едва не закончился обычный поход в баню для 32-летнего жителя Гагаринского района: в тот момент, когда мужчина находился внутри постройки, она загорелась, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

ЧП произошло 2 января в районе 19.00 в деревне Мальцево Гагаринского района. На сигнал о ЧП выехали пожарные 21-й спасательной части. Огонь удалось потушить, но постройка сильно пострадала: здание 6 х4 м сильно выгорело изнутри, уничтожена кровля.

Также травмы получил мужчина. Спасатели оказали ему на месте первую помощь и отправили в больницу.

Специалисты полагают, что пожар в бане мог произойти из-за неисправности печного отопления.