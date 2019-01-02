В Смоленске горели горы мусора

2 Янв. 2019 2019-01-02T11:47:20+03:00

Несколько инцидентов произошло в областном центре в первые дни нового года

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Горы мусора горели по разным адресам в первые дни нового года, рассказали в пресс-службе регионального МЧС России.

Первый случай произошел вечером 1 января на улице Толмачева. Боролись с огнем четыре человека из третьей пожарной части и автоцистерна. Мусор горел на площади 6 кв.м.

Второй - утром 2 января на Беляева. В обоих случаях обошлось без пострадавших. Причину и нанесенный ущерб выясняют специалисты.

Ранее «КП-Смоленск» сообщал о жалобах жителей областного центра на уборку мусорных контейнеров. Напомним, регоператором по обращению с ТКО в Смоленской области стало АО «Спецавтохозяйство». Также с 1 января выросли тарифы на коммуналку.