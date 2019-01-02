2 Янв. 2019 2019-01-02T13:26:33+03:00

На железной дороге под Смоленском нашли тело человека. ФОТО: МЖД,

Мужчину в сигнальном жилете обнаружил машинист грузового поезда на станции Энгельгардтовская в Починковском районе

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Ночью 30 декабря 2018 года на путях у станции Энгельгардтовская в Починковском районе Смоленской области машинист грузового поезда нашел тело человека в сигнальном жилете, сообщил «Комсомольской правде» - Смоленск» источник на железной дороге.

Прибывшая на место следственная группа констатировала, что мужчина получил травмы от проходящего поезда.

Есть информация, что погибший 39-летний сотрудник РЖД жил в Починке и работал в должности мастера на железной дороге. Обстоятельства трагедии уточняются.

Мужчина был женат и имел двух детей.