На железной дороге под Смоленском нашли тело человека
Мужчину в сигнальном жилете обнаружил машинист грузового поезда на станции Энгельгардтовская в Починковском районе
На железной дороге под Смоленском нашли тело человека. ФОТО: МЖД,
Изменить размер текста:
Ночью 30 декабря 2018 года на путях у станции Энгельгардтовская в Починковском районе Смоленской области машинист грузового поезда нашел тело человека в сигнальном жилете, сообщил «Комсомольской правде» - Смоленск» источник на железной дороге.
Прибывшая на место следственная группа констатировала, что мужчина получил травмы от проходящего поезда.
Есть информация, что погибший 39-летний сотрудник РЖД жил в Починке и работал в должности мастера на железной дороге. Обстоятельства трагедии уточняются.
Мужчина был женат и имел двух детей.