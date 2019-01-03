3 Янв. 2019 2019-01-03T10:39:57+03:00

В Велиже горел многоквартирный дом, есть пострадавшие. ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.

ЧП произошло в трехкомнатной квартире на первом этаже в начале второго ночи 3 января

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В Велиже тушили квартиру в многоквартирном доме на улице Кропоткина. Сообщение о ЧП в двухэтатажке пришло на пульт спасателей в начале второго ночи 3 января. Прибывшие на место пожара огнеборцы, увидели прибывающие клубы дыма в подъезде. Тут же стало понятно, что очаг возгорания находится на первом этаже – в трехкомнатной квартире.

– До приезда спасателей квартиру успела покинуть 57-летняя женщина. Выяснилось, что это хозяйка квартиры. Прибывшие на место врачи диагностировали у пострадавшей несерьезные ожоги и доставили в больницу, – рассказали в пресс-службе региональном МЧС России.

Пожар в квартире быстро потушили. Но огонь успел повредить стены прихожей и кладовку. Специалисты говорят, что ЧП могло произойти по электротехнической причине.