В Смоленске закрыли роддом «Красного Креста»

3 Янв. 2019 2019-01-03T11:49:18+03:00

А перинатальный центр на Кирова стал городским

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Служба родовспоможения в Смоленске подверглась реорганизации: «Красный крест» закрылся, а перинатальный центр на Кирова стал городским, сообщает ГТРК Смоленск.

В январе 2019 года там заработают два отделения катамнеза, в которых врачи будут наблюдать за детьми до трех лет, родившимися раньше времени, и отделение экстракорпорального оплодотворения.

Напомним, роддом «Красного креста» работал с 1918 года и в 2018-м отметил 100-летний юбилей. Разговоры о закрытии учреждения шли с начала 2016 года. Тогда сообщалось, что после закрытия учреждения все работники КБСМП будут переведены в новую клинику на Фрунзе.

Перинатальный центр на Покровке заработал в ноябре 2018 года. Ранее «КП-Смоленск» сообщал, что клиника рассчитана на 130 мест и имеет 12 индивидуальных родильных залов.

Также, по информации издания, в областном центре уже появился первый новорожденный. Мальчик весом 3870 родился в 00.25 1 января в стенах новой клиники.