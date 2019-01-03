Смолян приглашают на Мото-каток

3 Янв. 2019 2019-01-03T17:38:23+03:00

В заездах могут принять все желающие вне зависимости от пола и возраста

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Традиционный Мото-каток пройдет в Смоленске с предстоящую субботу. 5 января 2019 года организаторы приглашают всех желающих горожан прокатиться на коньках в мотоэкипировке.

- У нас уже не первый год по традиции проводится Мото-каток, соответственно, и в этом году мы решили все сделать! 5 января 2019 года в 19.00 организовываем Мото-каток, всем брать с собой хорошее настроение, шлема и желательно экипировку. Место сбора Центральное отделение почты на Ленина, а далее идем и оптимистично катаемся. Пол, возраст и национальность значения не имеют. Обязательно наличие шлема, - сообщают организаторы.