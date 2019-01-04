2019-01-04T09:44:06+03:00
Происшествия

Внедорожник горел на Московской улице в Вязьме

Специалисты выясняют, из-за чего мог вспыхнуть «Лэнд Крузер Прадо»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Дорогой внедорожник «Лэнд Крузер Прадо» горел в пять утра 4 января на Московской улице в Вязьме, передает пресс-служба регионального МЧС России.

На сигнал о помощи выехали два пожарных расчета 12-й пожарно-спасательной части.

- Огонь удалось потушить достаточно быстро, - рассказали в пресс-службе ведомства. – Но у машины есть значительные повреждения: выгорел моторный отсек на площади два кв. м.

К счастью, как поясняют в МЧС, ЧП обошлось без пострадавших. Причина пожара и нанесенный владельцу ущерб устанавливают специалисты.

Ранее «Комсомольская правда» - Смоленск» писала, как огнеборцы тушили многоквартирный дом в Велиже. На первом этаже, в «трешке», горела прихожая и кладовка. Хозяйка квартиры успела покинуть дом до приезда спасателей, но без помощи врачей не обошлось.

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