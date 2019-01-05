5 Янв. 2019 2019-01-05T07:55:56+03:00

Вандалы сняли крышу с остановки на Гагарина в Смоленске. ФОТО: ВКонтакте.

Пользователи соцсетей полагают, что это мог сделать кто-то из дачников, живущих неподалеку

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Пользователи соцсетей обсуждают пропажу крыши с остановки на проспекте Гагарина в Смоленске. О факте вандализма стало известно в пятницу, 4 января. О том, когда точно украли листы поликарбоната, неизвестно.

Пользователи соцсетей назвали выходку вандалов вопиющим фактом.

- Дикари живут и ломают, а потом сами страдают, - написала одна из подписчиц группы «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Участники паблика полагают, что крыша из поликарбоната могла понадобиться кому-то на забор, в беседку или теплицу. Смоляне считают, что листы настила нужно искать на соседних участках, прилегающих к «данному объекту».

Остается надеяться, что власти быстро отреагируют на пропажу и прикрепят другой настил, чтобы горожане старшего возраста не сидели на остановке в дождь и снег, дожидаясь муниципального автобуса.

ФОТО: МУП «Автоколонна 1308»

Ранее «Комсомольская правда» - Смоленск» сообщала, что Смоленск получил новые автобусы, которые собирались пустить по 34-му маршруту. Также в сторону Миловидово добавили еще одну единицу транспорта.