В Хиславичах пытаются спасти раненого лебедя
Жители поселка Хиславичи Смоленской области просят помочь раненому лебедю, который вот уже четвертую неделю ждет помощи от защитников животных.
- Может, найдутся добрые люди, которые готовы его поймать, вылечить и отвезти в Смоленский зоопарк или пристроить в Лопатинский сад. Подскажите, куда обратится за помощью? – спросил подписчик группы «Черный список | Смоленск» ВКонтакте.
Большинство участников пабликов с сочувствием отнеслись к ситуации. Однако нашлись и те, кто решил поглумиться.
На ажиотаж и предложение убить лебедя, один из участников группы напомнил, что убийство лебедя наказуемо.
По данным «Комсомольской правды» – Смоленск», за отстрел краснокнижной птицы охотнику «светит» наказание от крупного штрафа до реального лишения свободы на срок до двух лет.