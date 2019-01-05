В Хиславичах пытаются спасти раненого лебедя

5 Янв. 2019 2019-01-05T08:24:07+03:00

Местные жители сообщают, что больная птица уже четвертую неделю ждет помощи на местном водоеме

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Жители поселка Хиславичи Смоленской области просят помочь раненому лебедю, который вот уже четвертую неделю ждет помощи от защитников животных.

- Может, найдутся добрые люди, которые готовы его поймать, вылечить и отвезти в Смоленский зоопарк или пристроить в Лопатинский сад. Подскажите, куда обратится за помощью? – спросил подписчик группы «Черный список | Смоленск» ВКонтакте.

Большинство участников пабликов с сочувствием отнеслись к ситуации. Однако нашлись и те, кто решил поглумиться.

На ажиотаж и предложение убить лебедя, один из участников группы напомнил, что убийство лебедя наказуемо.

По данным «Комсомольской правды» – Смоленск», за отстрел краснокнижной птицы охотнику «светит» наказание от крупного штрафа до реального лишения свободы на срок до двух лет.