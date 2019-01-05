Смоленск потерял пожарного Александра Новикова
Не стало замначальника областного отряда федеральной противопожарной службы Александра Михайловича Новикова. Жизнь пожарного оборвалась на 64-м году жизни, 3 января, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск».
Александр Михайлович всегда с состраданием относился к людям, попавшим в беду: 36 лет он спасал других. За свою работу награжден многочисленными высокими наградами.
«Комсомольская правда» – Смоленск» приносит искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Александра Михайловича.
Ранее Смоленск прощался с тренером по волейболу Валерием Першиным. Преподавателю СГАФКСТ был 71 год.
Также некоторое время назад из жизни ушли известные педагоги: Михаил Рабинович, Виктор Ильин, Владимир Захаров, Вадим Баевский.