На окружной Смоленска легковушка слетела с дороги в сугроб

6 Янв. 2019 2019-01-06T09:30:00+03:00

Изменить размер текста: A A

«ВАЗ 2112» чудом перевернулся в кювете на окружной Смоленска около восьми вечера 5 января. Автомобиль, говорят участники паблика drive2_smolensk ВКонтакте, буквально выбросило с трассы. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Автомобилисты отмечают, что подобным образом за сутки с дороги съехали три машины. О скорости движения ничего не сообщается.

– Ребят. Будьте аккуратнее за рулём. Дорога очень вялая. Скользко и каша. Помните, вас ждут дома, целыми и невредимыми. Ровных и сухих дорог! – написал один из участников группы.

На окружной Смоленска перевернулась легковушка. ФОТО: ВКонтакте.

Уже ближе к полуночи в группе появилось сообщение о многочисленных ДТП на трассе М1 в сторону Москвы. Автомобилист, видимо, ехавший в том же направлении, отметил, что на дороге «очень много машин в кювет ушли».

– Машины разные, но было несколько случаев, когда занос чудом не впечатывал в проезжавших мимо, – написал подписчик паблика.