«Курган Бессмертия» в Смоленске превратили в горку

6 Янв. 2019 2019-01-06T09:59:39+03:00

Дети и взрослые спускаются с мемориала, снося на своем ходу высаженные три года назад саженцы «Сирени Победы»

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«Курган Бессмертия» в Смоленске снова прекратился в горку. С наступлением зимних каникул детвора облюбовала мемориал и превратила его место отдыха, сообщает «Комсомольская правда» - Смоленск». Правда, в этом году на склоне появилось сразу три горки. Спуск с них ведет прямиком на выведенные и выращенные смоленским селекционером Юрием Чугуевым саженцы уникальной сирени. Их решено было высадить вокруг памятного места три года назад – накануне 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Впервые на проблему наше издание указало в 2018 году. После нескольких публикаций в конце февраля 2018 года Курган огородили и посыпали противоскользящим веществом. Однако в этом году проблема снова дала о себе знать.

Стоит отметить, что в Реадовском парке немало склонов, с которых можно скатиться на ледянках и «ватрушках». Наиболее популярен – спуск в сторону Реадовского пруда.

Ранее в Починке полицейские запретили горку в районе виадука. Свое решение правоохранители пояснили тем, что спуск опасен, так как выходит на дорогу.