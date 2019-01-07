Смоляне встретили Рождество в храмах
Православные христиане 7 января отмечают главный религиозный праздник – Рождество Христово. Праздничные богослужения прошли во всех церквях Смоленской области, сообщает корреспондент «Комсомольской правды» – Смоленск». На богослужения пришли сотни человек. В Успенском соборе в Смоленске Рождественскую литургию служил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. После праздник продолжился Рождественским концертом: Архиерейский хор и ученики воскресной школы собора исполнили песнопения и колядки.
Смоляне встретили Рождество в храмах.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Во дворе собора все желающие могли отведать солдатскую кашу и выпить чая со сладостями.
Накануне праздника – в Рождественский Сочельник – спецслужбы перешли на усиленный режим работы. Также были проверены все места богослужений.
Кроме того, в регионе установилась устойчивая морозная погода.