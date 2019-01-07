2019-01-07T14:31:24+03:00
Общество

Смоляне встретили Рождество в храмах

На богослужения в православные храмы региона пришли сотни человек
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоляне встретили Рождество в храмах.Смоляне встретили Рождество в храмах.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Православные христиане 7 января отмечают главный религиозный праздник – Рождество Христово. Праздничные богослужения прошли во всех церквях Смоленской области, сообщает корреспондент «Комсомольской правды» – Смоленск». На богослужения пришли сотни человек. В Успенском соборе в Смоленске Рождественскую литургию служил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. После праздник продолжился Рождественским концертом: Архиерейский хор и ученики воскресной школы собора исполнили песнопения и колядки.

Смоляне встретили Рождество в храмах. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Смоляне встретили Рождество в храмах.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Во дворе собора все желающие могли отведать солдатскую кашу и выпить чая со сладостями.

Накануне праздника – в Рождественский Сочельник – спецслужбы перешли на усиленный режим работы. Также были проверены все места богослужений.

Кроме того, в регионе установилась устойчивая морозная погода.

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