7 Янв. 2019 2019-01-07T14:31:24+03:00

На богослужения в православные храмы региона пришли сотни человек

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Православные христиане 7 января отмечают главный религиозный праздник – Рождество Христово. Праздничные богослужения прошли во всех церквях Смоленской области, сообщает корреспондент «Комсомольской правды» – Смоленск». На богослужения пришли сотни человек. В Успенском соборе в Смоленске Рождественскую литургию служил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. После праздник продолжился Рождественским концертом: Архиерейский хор и ученики воскресной школы собора исполнили песнопения и колядки.

Смоляне встретили Рождество в храмах.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Во дворе собора все желающие могли отведать солдатскую кашу и выпить чая со сладостями.

Накануне праздника – в Рождественский Сочельник – спецслужбы перешли на усиленный режим работы. Также были проверены все места богослужений.

Кроме того, в регионе установилась устойчивая морозная погода.