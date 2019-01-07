7 Янв. 2019 2019-01-07T15:13:39+03:00

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Маленькие жители Десногорска в восторге: добровольцы заливают для них горки во дворах, сообщает паблик «#DSN | Подслушано Десногорск» ВКонтакте.

Волонтеры стараются сделать скользкие спуски в каждом микрорайоне.

- 2-я школа, 4-13, бомбоубежище, у 2-15 сделали горку, у 2-12 я сделала, но не заливала ещё, - написала участница группы, отмечая, что склоны старались сделать максимально безопасными.

В Смоленской области добровольцы заливают детям горки. ФОТО: скриншот vk.com.

Подписчики паблика отмечают, что это не первый добрый жест со стороны волонтеров. В 2018 году неравнодушные горожане также дарили детям улыбки, заливая спуски.

Между тем, в Смоленске продолжают в соцсетях обсуждать платную горку у Дворца спорта «Юбилейный». А дети, тем временем, веселятся, катаясь с «Кургана Бессмертия».