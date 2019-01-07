В Смоленской области добровольцы заливают детям горки
Маленькие жители Десногорска в восторге: добровольцы заливают для них горки во дворах, сообщает паблик «#DSN | Подслушано Десногорск» ВКонтакте.
Волонтеры стараются сделать скользкие спуски в каждом микрорайоне.
- 2-я школа, 4-13, бомбоубежище, у 2-15 сделали горку, у 2-12 я сделала, но не заливала ещё, - написала участница группы, отмечая, что склоны старались сделать максимально безопасными.
В Смоленской области добровольцы заливают детям горки. ФОТО: скриншот vk.com.
Подписчики паблика отмечают, что это не первый добрый жест со стороны волонтеров. В 2018 году неравнодушные горожане также дарили детям улыбки, заливая спуски.
Между тем, в Смоленске продолжают в соцсетях обсуждать платную горку у Дворца спорта «Юбилейный». А дети, тем временем, веселятся, катаясь с «Кургана Бессмертия».