2019-01-07T15:13:39+03:00
Общество

В Смоленской области добровольцы заливают детям горки

Жители Десногорска благодарят волонтеров за их работу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области добровольцы заливают детям горки. ФОТО: vk.comВ Смоленской области добровольцы заливают детям горки. ФОТО: vk.com
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Маленькие жители Десногорска в восторге: добровольцы заливают для них горки во дворах, сообщает паблик «#DSN | Подслушано Десногорск» ВКонтакте.

Волонтеры стараются сделать скользкие спуски в каждом микрорайоне.

- 2-я школа, 4-13, бомбоубежище, у 2-15 сделали горку, у 2-12 я сделала, но не заливала ещё, - написала участница группы, отмечая, что склоны старались сделать максимально безопасными.

В Смоленской области добровольцы заливают детям горки. ФОТО: скриншот vk.com.

В Смоленской области добровольцы заливают детям горки. ФОТО: скриншот vk.com.

Подписчики паблика отмечают, что это не первый добрый жест со стороны волонтеров. В 2018 году неравнодушные горожане также дарили детям улыбки, заливая спуски.

Между тем, в Смоленске продолжают в соцсетях обсуждать платную горку у Дворца спорта «Юбилейный». А дети, тем временем, веселятся, катаясь с «Кургана Бессмертия».

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