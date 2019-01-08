В Смоленске ищут лихача, скрывшегося после ДТП

8 Янв. 2019 2019-01-08T10:20:14+03:00

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Владелец красного «Форд Фокуса» просит отозваться свидетелей ДТП, которое произошло 7 января во дворе дома №19 по улице Багратиона в Смоленске, сообщает паблик drive2_smolensk в ВКонтакте. Автомобилист сообщил, что готов даже выплатить вознаграждение, чтобы узнать, кто поцарапал его автомобиль, припаркованный на стоянке.

Участники группы посоветовали водителю «нормально парковаться», чтобы не было ДТП. Но один потенциальный очевидец аварии все же нашелся. Мужчина готов рассказать все, что видел. Однако неизвестно поможет ли эта информация найти виновника аварии.