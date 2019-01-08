8 Янв. 2019 2019-01-08T12:05:10+03:00

ДТП в Смоленской области унесло жизнь женщины. ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области

А мужчина и ребенок получили серьезные травмы

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Чудовищное ДТП произошло в Ярцевском районе недалеко от деревни Михайловка в Рождество, 7 января, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В третьем часу дня на трассе столкнулись две машины – «Рено» и «КИА».

По информации ТАСС, с управлением не справился водитель «КИА». От сильного удара пассажир «Рено» погибла на месте аварии, а водитель этой машины и семилетний ребенок получили различные травмы, после чего скорая их доставила в больницу.

Устранять последствия аварии помогали три спасателя и автоцистерна из 25-й пожарной части.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что из-за скользкой дороги несколько машин съехали с трассы в кювет.