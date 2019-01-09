В Починковском районе произошла страшная авария
В ДТП у деревни Васьково столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие
В Починковском районе произошла страшная авария. ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Страшная авария произошла в Починковском районе в половине восьмого вечера 8 января, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. На дороге столкнулись два «ВАЗа» и «Фольксваген». Ликвидировать последствия аварии помогали пожарные из 36-й пожарной части. Также понадобилась автоцистерна.
Обстоятельства происшествия пока уточняются. Известно, что в ДТП пострадали люди: прибывшие на место медики оказали им помощь и госпитализировали в больницу.