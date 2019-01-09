9 Янв. 2019 2019-01-09T07:30:00+03:00

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Продавец автомобиля доверился мошеннику в Смоленске и едва не остался без денег и машины. Смолянин решил продать свой автомобиль за 45 тысяч рублей и нашел покупателя. Но у будущего владельца транспорта не было при себе денег, и он предложил составить расписку. Продавец был не против, рассказал о случае официальный представитель регионального УМВД России.

В день возврата денег мошенник перестал отвечать на телефон. Смолянин обратился к правоохранителям.

Сотрудники УгРо быстро разыскали афериста. 30-летний житель областного центра скрывался в деревне под Смоленском.

- Мужчину задержали и изъяли у него транспорт, - прокомментировали правоохранители. - Подозреваемому грозит до пять лет тюрьмы.