2019-01-09T07:30:00+03:00
Происшествия

Продавец автомобиля доверился мошеннику в Смоленске

Мужчина едва не остался без машины и денег
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Продавец автомобиля доверился мошеннику в Смоленске. ФОТО: pixabay.comПродавец автомобиля доверился мошеннику в Смоленске. ФОТО: pixabay.com
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Продавец автомобиля доверился мошеннику в Смоленске и едва не остался без денег и машины. Смолянин решил продать свой автомобиль за 45 тысяч рублей и нашел покупателя. Но у будущего владельца транспорта не было при себе денег, и он предложил составить расписку. Продавец был не против, рассказал о случае официальный представитель регионального УМВД России.

В день возврата денег мошенник перестал отвечать на телефон. Смолянин обратился к правоохранителям.

Сотрудники УгРо быстро разыскали афериста. 30-летний житель областного центра скрывался в деревне под Смоленском.

- Мужчину задержали и изъяли у него транспорт, - прокомментировали правоохранители. - Подозреваемому грозит до пять лет тюрьмы.

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