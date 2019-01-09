2019-01-09T08:51:50+03:00
Общество

Пассажиров маршруток на Смоленщине снимают на камеру

В салонах частных перевозчиков появились средства видеофиксации
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Пассажиров маршруток на Смоленщине снимают на камеру.Пассажиров маршруток на Смоленщине снимают на камеру.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Пассажиров маршруток стали снимать на видеокамеру. Предупреждающая табличка появилась в салонах транспорта частных перевозчиков, сообщает паблик «Смоленский транспорт» ВКонтакте.

Участники группы предполагают, что таким образом собственник транспорта следит, чтобы водитель не нарушал правила провоза пассажиров и обилечивал их.

В то же время люди гадают, где хранятся все отснятые данные, и смогут ли они помочь в случае ДТП с участием маршрутки или при проверке первозчика контролирующими органами.

Ранее журналист «Комсомольской правды» – Смоленск» отмечал, что региональное ГИБДД обеспокоено ростом количества ДТП с участием маршруток. И включилось в активную работу по их снижению.

Пассажиров маршруток на Смоленщине снимают на камеру. ФОТО: ВКонтакте.

Пассажиров маршруток на Смоленщине снимают на камеру. ФОТО: ВКонтакте.

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