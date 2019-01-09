В Смоленске снова горел мусор

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:21:34+03:00

На этот раз пожарным пришлось тушить отходы, оставленные горожанами после новогодних праздников, на улице Пригородная

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Огнеборцы тушили завалы мусора вечером 8 января на улице Пригородная, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Горы отходов горели на площади 6 кв. метров. К счастью, ЧП обошлось без серьезных последствий.

Стоит отметить, что это не первый случай в новом году, когда в областном центре горели отходы. Также на протяжении всех зимних каникул смоляне обсуждали в соцсетях проблему с вывозом контейнеров. У ряда домов мусорные площадки напоминали свалку.

Напомним, регоператором по обращению с ТКО в Смоленской области стало АО «Спецавтохозяйство». Также с 1 января выросли тарифы на коммуналку.

В администрации региона журналисту «Комсомольской правды» – Смоленск» пояснили, что проблема с вывозом ТКО во всем городе возникла из-за плохого взаимодействия управляющих компаний с оператором, занимающимся вывозом мусора, а также по вине автомобилистов, паркующих транспорт у контейнерных площадок.