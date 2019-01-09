ДТП в центре Смоленска спровоцировало огромную пробку
Автомобилисты сообщают, что трамваи стоят в обоих направлениях
Утренние ДТП в Смоленске привели к большим заторам на дорогах. ФОТО: ВКонтакте.
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ДТП в центре Смоленска спровоцировало огромную пробку утром 9 января. Из-за аварии перестали ходить трамваи, сообщается в паблике drive2_smolensk ВКонтакте.
В районе ТЦ «Гамаюн» «рогатые стоят в обоих направлениях», предупреждают пешеходов водители.
Также утром в областном центре произошло еще несколько мелких происшествий. Первое - в мирорайоне Южный.
- Две дамы в ДТП. Занят левый ряд в направлении города, - отмечают подписчики группы.
Еще столкновение машин было на Смольянинова возле авто-мойки, что привело к затору в сторону Шевченко и на мосту, ведущему на ж/д вокзал. Там «поцеловались» «Матиз и «Рио».