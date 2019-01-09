9 Янв. 2019 2019-01-09T10:21:06+03:00

Утренние ДТП в Смоленске привели к большим заторам на дорогах. ФОТО: ВКонтакте.

Изменить размер текста: A A

ДТП в центре Смоленска спровоцировало огромную пробку утром 9 января. Из-за аварии перестали ходить трамваи, сообщается в паблике drive2_smolensk ВКонтакте.

В районе ТЦ «Гамаюн» «рогатые стоят в обоих направлениях», предупреждают пешеходов водители.

Также утром в областном центре произошло еще несколько мелких происшествий. Первое - в мирорайоне Южный.

- Две дамы в ДТП. Занят левый ряд в направлении города, - отмечают подписчики группы.

Еще столкновение машин было на Смольянинова возле авто-мойки, что привело к затору в сторону Шевченко и на мосту, ведущему на ж/д вокзал. Там «поцеловались» «Матиз и «Рио».